Derfor fikk ferja motorstans

Det var da ferja skulle legge til kai på Valset i Agdenes tirsdag ettermiddag at motorstansen oppsto. Ferja kjørte inn i noen fendere på ferjeanlegget. Deretter ble det liggende å drive i sjøen.

- Vannrester

Vannrester i dagtanken skal ha vært årsaken til motorstansen.

– Dette har nå blitt renset, og skal ikke ha konsekvenser for videre drift, sier Kari Kvam Ytreland i Norled til Fosna-Folket.

Foreløpig ligger Frafjord imidlertid til kai, og kun én ferje er i drift på sambandet Brekstad–Valset.

- Funnet i orden

Tirsdag ettermiddag ble det gjort dykkerundersøkelse av ferja. På tross av at det er fastslått at en lett grunnberøring skjedde, er det ikke funnet skader på skroget.

– Motor og tilhørende systemer er også blitt testkjørt og funnet i orden, forteller Kvam Ytreland.

Onsdag morgen skulle Sjøfartsdirektoratet, som rutinen er, inspisere ferja. Litt senere meldte Norled at ferja vil være i normal drift igjen fra klokken 10.00. Da med avgang fra Brekstad.

Rutinen på sambandet Valset–Brekstad er at driften fortsetter med kun éi ferje i en kortere periode, dersom det oppstår problemer med den ene av ferjene. For at reserveferje skal settes inn, må det minst gå noen dager.