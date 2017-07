Ferje fikk motorstans og kolliderte med kaianlegget

- På tur inn mot Agdenes fra Brekstad hørte vi at motoren slo seg av. Den bare stoppa. Vi fløyt av gårde og kræsja i kaia, sier Lise-Mari Olden, en av passasjerene, til Fosna-Folket .

Det skal ha vært 21 personer og 13 biler om bord i ferja. Etter at ferja traff fenderne på kaianlegget, ble den liggende og drive i sjøen ved ferjeleiet på Valset.

Det tok godt over en halvtime før man fikk startet å slepe ferja med passasjerer og biler over til Brekstad.

Verken ferja, passasjerene, mannskapet eller biler om bord skal ha blitt skadet i hendelsen.

- Ferje på vei

Det var like før klokken 12.30 tirsdag at hendelsen skjedde.

- Ferja Frafjord har fått motorstans. Den ligger like ved Selva i Agdenes. Den har kastet anker og den andre ferja Ytterøyningen er på vei for å assistere, opplyste Erik Willassen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge like etter at hendelsen ble kjent.

- Er det skader på ferja?

- Det har ikke vi fått noen opplysninger om, sa Willassen på det tidspunktet.

- Blackout

Kari Ytreland i Norled opplyste til Fosna-Folket at ferja hadde fått fullstendig blackout på hovedmotoren.

- Det er fullstendig motorstans. Den ligger tett inntil land på Valset-sida, og passasjerene om bord har ikke kommet seg i land, opplyste hun.

Nær skjæret

Ytreland fortalte videre at de da var bekymret for at ferja skulle drive inn i et skjær i nærheten.

- Ytterøyningen er derfor til stede og assisterer. Man skal heve ankeret på Frafjord og slepe ferja lenger ut for å unngå skjæret. Det er en krevende situasjon på grunn av sterk vind, opplyste hun.

Av mannskapet om bord på ferja får Fosna-Folket opplyst at ferja var relativt nær å treffe skjæret.

- Vi lå helt «oppåt» skjæret, men det var ikke noe farlig for verken båt eller passasjerer. Alt var under kontroll. Vi hang på ankeret, sier kilden.

- Slepes til Brekstad

Klokken 13.02 opplyste kaptein Adsen på Frafjord at situasjonen var under kontroll.

- Vi blir slept, sa han i en kort kommentar på telefon til Fosna-Folket.

Et forsøk på å få Frafjord inn til land på Valset for å slippe av passasjerer, måtte oppgis på grunn av blant annet værforholdene.

Den andre ferja i sambandet, Ytterøyningen, bidro deretter til å slepe Frafjord over fjorden til Brekstad.

Som følge av hendelsen ble sambandet Brekstad - Valset helt innstilt. Norled opplyser at én ferje vil gå i rute igjen fra klokken 15.00.

- Ytterøyningen vil da kunne gå inn i normal rutetrafikk igjen, men man vil selvsagt kun ha én ferje på sambandet Brekstad - Valset inntil videre. Har per nå ikke noe konkret tidsperspektiv på dette, Kari Ytreland i Norled.