Klart for lynraskt internett på bygda

Husstandene i Oksvoll, Vallersund og Jøssund kan glede seg; nå blir det fiberbredbånd. Dette ble klart etter at NTE vant anbudskonkurransen.

Bygdefiber

Det er «bygdefibermodellen» som legges til grunn for utbyggingen. Bygdefibermodellen har som mål å bidra til at det bygges fiberbasert kommunikasjonsnett også i ikke-kommersielle områder.

Ordfører i Bjugn kommune, Ogne Undertun (Ap), signerte kontrakten, som er et samarbeid mellom kommunen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og NTE, i forrige uke.

– Moderne fiberkommunikasjon er i ferd med å bli en kritisk faktor for bosetting og næring, og med den veksten vi forventer i vår del av Trøndelag er dette helt nødvendig, sier han.

Samfunnsoppgave

For at utbyggingen skal starte, er det en forutsetning at åtti prosent av husstandene tegner avtale.

– Det har jeg stor tro på at vi når, sier Svein Olav Munkeby i NTE.

Direktør for samferdsel i nye Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, peker på utbygging av fiber som en viktig og prioritert samfunnsoppgave for fylkeskommunen.

– Det er en utfordring er at det er noen som får og noen som ikke får, og da utvikles det et digitalt klasseskille i Norge. Derfor er utbygging av fiber en viktig samfunnsoppgave, sier Solem.

NTE er Norges største leverandør av fiberbasert bredbånd.