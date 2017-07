Åpner for trafikk tilpasset ferjetrafikken

Mandag morgen startet fjellsikringsarbeidet. Det er først fjellrensking og seinere bolting av fjellet som skal utføres.

Åpnes på planlagte tidspunkt

Fylkesveg 715 må stenges om dagen mens det pågår arbeid, av hensyn til trafikantenes og mannskapets sikkerhet. Vegen blir åpnet for trafikk på planlagte tidspunkter tilpasset ferjetrafikken mellom Flakk og Rørvik.

Statens vegvesen opplyser at vegen åpnes for trafikk hver halve time, og holdes åpen i et kvarter. Det er altså planlagt at det skal være maks 15 minutters ventetid. Arbeidet vil foregå fra mandag til lørdag i tidsrommet fra klokken 7. til klokken 19, og avsluttes klokken 13 på fredager av hensyn til helgetrafikken.

- Følg skiltingen

På kvelds-og nattestid samt på søndager vil det ikke foregå arbeid, vegen vil da være åpen som vanlig, opplyser vegvesenet.

- Vi beklager ulempene vegstengningene medfører for trafikantene. Av hensyn til sikkerheten til trafikantene og til mannskapet som jobber, er vi nødt til å stenge vegen. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for god fremkommelighet i arbeidsperioden. Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier byggeleder Aleksandar Pesut i Statens vegvesen.

Vegvesenet oppfordrer publikum til å følge med på vegmeldingene .