Unormalt få omkomne i brann i år

Tallet er det laveste som er registrert halvveis ut i året, skriver NRK. På samme tid i fjor hadde 19 personer omkommet i brann.

– Jeg tror det skyldes veldig målrettet forebyggende arbeid de siste 30 årene. I 1990 fikk vi for eksempel innført krav om røykvarsler i alle boliger. Eierne fikk ansvar for å følge opp og sørge for at de virker, sier Hans Kristian Madsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, til kanalen.

Mange eldre

Direktoratet jobber for å redusere tallet ytterligere. Madsen peker på at 11 av de 16 som er omkommet i brann i 2017, var over 60 år.

– Vi skal intensivere arbeidet vårt mot risikoutsatte grupper som eldre pleietrengende som bor hjemme, sier avdelingsdirektøren.

Snittet på antall omkomne i brann årlig siden 1979 har vært 64. I 2015 omkom 25 personer i brann, mens det i 2008 omkom 82 personer i brann.

Statistisk sett omkommer flest personer i brann på lørdager.

Mange branner på Fosen

Så langt i år har det vært en rekke branner på Fosen. Ingen har mistet livet i brannene. Bare siden 1. mai har det vært fem boligbranner på Fosen.

Les mer: