Det var i Stordalsveien at rådyret fikk et ublidt møte med et kjøretøy klokken 00.35.

- Rådyret ble skadet. Det oppsto også mindre skader på kjøretøyet, forteller operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Politiet satte vilnemda på saken. Klokken 01.02 fikk politiet tilbakemelding om at rådyret var avlivet.