Sauene i Osen vil ikke lære seg trafikkreglene

Det har vært litt av en uke på lensmannskontoret i Osen. Lensmannen må bla seg helt tilbake til forrige uke for å finne siste hendelse av betydning. Hendelsene har kanskje vært få, men de har vært store.

Vær varsom

– Det var en sau som ble påkjørt. Jeg vil ikke oppgi hvor; det holder å si at det var i Osen, sier Tor Fløsnes.

Lensmannen bekrefter at det ikke er første gangen at sau roter seg bort i veien og ikke overholder veitrafikkloven.

– Det er fortsatt et stort problem at sauene ikke lærer seg trafikkreglene. Det er vanskelig å få dem på kurs. Så jeg vil oppfordre folk til å være varsom i trafikken, og ta hensyn til dyr som ferdes på veien.

Narkohund

Sist helg ble Osenhælja arrangert med brask og bram . Arrangøren har fortalt Fosna-Folket om et strålende arrangement, noe lensmannen samtykker i.

– Politistyrken var utover og viste seg frem med både bil og hund. En av betjentene hadde med seg narkohunden sin. Det ble veldig positivt mottatt.

Lensmannen skynder seg å understreke at det ikke forelå noen mistanke om narkotikamisbruk. Hundens nese slo heller ikke alarm i løpet av besøket.

– Vi har fått tilbakemelding fra folk i Osen sentrum om at de var fornøyde med politiets tilstedeværelse. Kanskje gjør det at de føler seg tryggere. Kanskje gjør det at folk drikker litt mer fornuftig også, enn at de stuper i seg.

Det var forøvrig ingen hendelser av kriminell karakter under Osenhælja.