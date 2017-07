frontpage / Nyheter Vil Utvide fredet regnskogsområde på Fosen

Fosen er et unikt område for boreal regnskog, også kalt kystgranskog i verdenssammenheng. Nå vil Fylkesmannen utvide et av regnskogsresevatene i Bjugn med nesten 1000 mål.