- Forsøkte å rømme fra UP. Havnet i kornåker.

Det er operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt som melder om dette på Twitter klokken 20.15 lørdag kveld.

Ifølge politiet skal MC-føreren ha forsøkt å unndra seg en kontroll, da han havnet i kornåkeren. Mannen skal være uskadd.

Politiet opplyser at sjåføren vil bli anmeldt for å ha forsøkt å unndra seg kontrollen. I tillegg blir han anmeldt for kjøring med uregistrert kjøretøy samt for kjøring uten gyldig førerkort.