Er du redd for nytt køkaos?

- Da er det ikke noen grunn til å vente mye kø?

- Det kan jo bli kø fordi. Jeg regner med det er stor utfart. Det er jo finvær og, påpeker operativ leder Karstein Holm i Fjord1.

Kø

Den siste uka har Fjord1 opplevd en del tekniske problemer på sine ferjer. Det har resultert i timeslange køer i sambandet Flakk-Rørvik. Forrige helg kom nyheten om at ferja Tresfjord må på verksted. Da det kun ble kjørt med to ferjer sist søndag, ble det lange køer. Så fikk Fjord1 hentet inn en midlertidig tredjeferje i Sulafjord.

- Tilbake i drift

Torsdag ettermiddag oppsto det også tekniske problemer på denne. Da Glutra også hadde avsluttet dagen, var det plutselig bare én ferje i sambandet. Det førte til to- til tre timers ventetid for å komme seg over fjorden.

- Sulafjord kom tilbake i drift fredag. De sto på utover torsdagskvelden og videre for å fikse problemet, opplyser Holm.

Nå sier han at det blir tre ferjer i sambandet søndag. Holm forteller videre at det minst vil ta én uke før Tresfjord er tilbake fra verksted.

