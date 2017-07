Vegåpning i strålende vær

Fylkesveg 715 Osavatnet-Rødsjø er nå ferdig og offisielt åpnet. Nå er hele vegen fra Rørvik ferjeleie til Krinsvatnet ferdig.

Skryt til entreprenør

Samferdselssjef i Sør-Trøndelag, Oddveig Kippenberg, skrøt både av daglig leder i Fosenvegene, Knut Sundet, og entreprenør Johs J. Syltern i sin tale under åpningen.

- Vegen skulle opprinnelig stenge i inntil tre måneder. Det ble bare ei uke, og noen netter takket være kreative løsninger fra Syltern. Jeg er ganske så stolt av å få være med på dette i fylket, sa Kipperberg.

Én milliard til veg

Kirsti Leirtrø (Ap) fraksjonsleder i samferdselskomiteen, påpekte at Fosenvegene nå har bygd vei for over én milliard kroner.

- Alle delprosjektene i pakke en, to og tre er i gang, og hele Fosenpakken skal være ferdig i 2019. Og det har gått forholdsvis smertefritt for trafikantene. Måten Fosenvegene bygger vei på er blitt en mal for andre vegprosjekt, noe fylkeskommunen som vegeier er veldig fornøyd med, sa Leirtrø.

Hun mente også at Fosenvegene sin vegutbygging kan ha vært med i vurderingen til staten, både da kampflybasen ble vedtatt lagt til Ørland, og vindkraftutbyggingen i nordre del av Fosen.

Oransje er fargen

Det var Kippenberg og Leitrø som fikk æren av å klippe den oransje snora og erklære vegen offisielt åpnet.

- Selvsagt må vi ha snor i entreprenørens farge. Ja, han er så glad i oransje at han til og med har lakkert sin elektriske gressklipper oransje, kommenterte Knut Sundet.

Status

Fra Statens vegvesen gratulerte Ove Nesje med ny veg, og orienterte litt om status og vegen videre.

Han påpekte at vegvesenet er veldig godt fornøyd med jobben Syltern har gjort og opplyste at Statens vegvesen er veldig opptatt av HMS.

- På dette anlegget, som de fleste andre, er HMS godt ivaretatt. Ingen skader. Så vil jeg si at det har vært en suksessfaktor at den planlagte stengetiden ble redusert fra tre måneder til om lag ei uke, sa Nesje.

Var først, ble sist

Han påpekte videre at det er mange delprosjekt igjen.

- Blant annet Stadsbygd-Vemundstad som egentlig var først, men blir det siste delprosjektet. Vi håper på å få planvedtaket ferdig i løpet av 2018 på den strekningen, sa han.

Etter at taler og åpning var vel gjennomført ble det fyrverkeri og grillet laks til de inviterte gjestene.