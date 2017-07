Populær sommeraktivitet

Det er Magnar Bremeraunet i Rissa Frivilligsentral som er primus motor for arrangementet, men med seg har han en rekke hjelpere fra ulike lag og foreninger.

Mange fikk ikke plass

- I år måtte jeg si nei til mange, vi kan ikke ha mer enn 25-30 hver dag, opplyser Bremeraunet.

Denne dagen er en rekke unge ute i seilbåter og kanoer på Botn.

Etter turen på vannet blir det pølsegrilling over bålpanna.

Tilbudet om «Aktiv ferie» startet i 2012 og er blitt mer og mer populært.

- Behov

- Det er tydelig at det er et voksende behov for slike aktiviteter, og ungene er veldig fornøyde. Ofte kommer det telefoner på kvelden fra foreldre som lurer på om det er ledige plasser dagen etter, for ungene har hatt det så artig, sier Bremeraunet.

Nede ved Botn er det også mulighet for å prøve seg med pil og bue.

Språkopplæring

- Det er første gang jeg er på «Aktiv ferie», opplyser Heine Elias mens han strever for å treffe blinken. Med seg har han Efrem fra Eritrea. Han er med som medhjelper og er på språkopplæring.

- Dette er fint. Morsomt, forteller han smilende.

- Vi har leid inn noen ungdommer som har sommerjobb med å hjelpe til. I tillegg har vi noen flyktninger i språkpraksis her, opplyser Bremeraunet.

Mange ulike aktiviteter

«Aktiv ferie» startet onsdag 21. juni, dagen etter at skoleåret var ferdig.

En rekke ulike aktiviteter står på programmet i aktivitetsplanen. Foreløpig har de unge vært i gjennom fisking på Hysneståa, innom militærmuseet, håndverksverksted, ridning og stell av hest, gårdsbesøk og seiling, kanoroing.

I dagene framover blir det baking, et besøk hos Røde Kors, idrettsaktiviteter i hallen, en tur på skytebanen og til Serberhytta.

Samarbeid

Det koster 200 kroner å være med på «Aktiv ferie» og her gjelder prinsippet førstemann til mølla.

- Vi har unger fra hele Indre Fosen og samarbeider med Frivilligsentralen i Leksvik. Der har de et litt annet opplegg spredt utover sommeren, opplyser Bremeraunet.