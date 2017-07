Køkaos med kun én ferje

Det har ballet litt på seg med problemer for rederiet Fjord1 den siste uka.

Kø også søndag

Først måtte ferja Tresfjord på et lengre verkstedsopphold. Det førte til kun to ferjer søndag og mye kø, noe Fosna-Folket omtalte .

Så klarte Fjord1 å anskaffe Sulafjord som midlertidig tredjeferje i sambandet. Torsdag ettermiddag fikk også denne problemer.

- Vi har problemer med en luke på dekket, forklarer operativ leder Karstein Holm i Fjord1.

- To-tre timers venting

Dermed ble sambandet noen timer betjent av kun én ferje. Det betyr én ferje i tima og mye kø. Med strålende vær torsdag kveld var det ekstra stor utfart til Fosen. Mange fritidsfosninger så sitt snitt til å få en feiende flott langhelg på halvøya.

Kjell Evensen opplyste like før klokken 19.00 at han hadde ventet to timer på ferja. Han regnet da med å få bli med neste ferje. Evensen anslo da at det er to- til tre timers ventetid for å bli med over fjorden.

To ferjer

Holm i Fjord1 forklarer at rederiet måtte bemanne opp Glutra på ny torsdag kveld for å sikre to ferjer i sambandet. Klokken 19.07 sa Holm at Glutra snart skulle være i drift slik at Flakk-Rørvik igjen hadde to ferjer.

Trolig tre ferjer fredag

Holm sier til Fosna-Folket at Sulafjord etter alt å dømme er klar til tjeneste igjen fredag.

- Vi håper på å ha tre ferjer klare i morgen, sier han.

Det er noe uvisst når Tresfjord, som egentlig er tredjeferje i sambandet, er tilbake.

- Det vil i alle fall ta én uke, opplyser Holm.