To av tre bønder tror neste generasjon overtar

45 prosent av bøndene tror gården består i driftsmessig forstand om 50 år, mens bare 23 prosent svarer nei, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring.

– Når andelen på drøyt 30 prosent som svarer vet ikke holdes utenfor, oppgir to tredjedeler at de tror på fortsatt drift 50 år fram i tid. Det viser at langsiktigheten og kontinuiteten som historisk sett har preget næringen fortsatt består, sier Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring.

65 prosent av bøndene mener det er sannsynlig eller forholdsvis sikkert at neste generasjon vil overta når tiden kommer. 18 prosent svarer at dette med sikkerhet eller sannsynlighet ikke vil skje. Resten svarer vet ikke, eller at spørsmålet er uaktuelt fordi de ikke har barn.