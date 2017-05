Fant beboer livløs i utgangsdøra da huset brant

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 13.11. Det var trolig Enebakk og Holthe som varslet nødetatene først. De kom kjørende opp veien forbi huset da de så røyken.

- Vi så det var røyk ut alle steder, så vi skjønte at det var noe galt. Vi kjørte inn i gårdsplassen og så at røyken kom ut ytterdøra. Andrea sprang og varslet naboene, og jeg ringte brannvesenet, forteller Ole Emil Enebakk til Fosna-Folket.

Lokalavisa snakker med paret på brannstedet mandag ettermiddag. I bakgrunnen jobber brannvesenet fortsatt med slukkingsarbeidet. Huset er totalskadd. Brannmenn skjærer hull i taket som et ledd i slukningsarbeidet. Det ryker fremdeles kraftig fra boligen. Av og til er det åpne flammer.

Berget ut kvinne og varslet nødetatene

Det er en kvinne som bor i boligen det brant i.

- Plutselig fikk vi se at hun lå i døråpningen til ugangsdøra. Vi så at føttene hennes stakk ut med cirka en halvmeter. Vi sprang dit og fikk dratt henne ut. Vi fikk båret henne litt unna huset. Så fikk vi hjelp fra de andre naboene som kom etter hvert til å bære henne enda litt lenger unna, slik at hun var fri for røyk. Vi fikk gitt henne litt vann før brannvesenet kom og tok over. De fikk gitt henne oksygen, forteller Enebakk.

Brent hår

Kvinnen var nærmest bevisstløs da Enebakk og Holthe fant henne.

- Var hun bevisst?

- Nei, hun var egentlig ikke det. Men hun begynte å kvikne til litt da vi fikk henne ut. Hun lå med øynene åpne. Vi så at hun var våken da vi dyttet borti henne litt og snakket til henne. Hun kviknet til etter hvert, forteller Andrea Holthe.

Enebakk sier at kvinnen sannsynligvis må ha segnet om i døråpningen da hun forsøkte å ta seg ut fra den brennende boligen.

- Hun var svart i ansiktet og håret hennes var brent. Det hadde sikkert vært varmt og mye røyk, så har hun sikkert ikke klart noe mer vil jeg tro, sier han.

Kvinnen ble fraktet til St. Olavs hospital med luftambulanse etter brannen. Ifølge politiet er det snakk om blant annet røykskader.

Flammene sto ut døra

Huset var ikke helt overtent ennå da Enebakk og Holthe fikk reddet ut kvinnen.

- Men det var fullt av røyk inni hele huset. Vi klarte ikke å se inn. Da vi fikk henne ut, tok det ikke lang tid før flammene slo ut gjennom inngangsdøra. Det gikk ganske fort for seg etter der, sier Enebakk.

- Det var så mye røyk, at vi hadde ikke kommet oss inn i huset uansett. Men da hun lå sånn i døråpningen, hadde vi en sjanse til å redde hun ut, legger Holthe til.

De to krysser nå fingrene for at det går bra med kvinnen de reddet.

Klarte neste ikke puste

- Dere har reddet et liv. Det er sikkert en spesiell følelse?

- Ja, det er jo på en måte det, men akkurat når det sto på tenkte vi egentlig ikke så mye. Det gikk automatisk, sier Enebakk.

- Vi klarte nesten ikke å puste selv. Vi kjente hvor tett røyken var. Vi måtte holde for munn og nese selv, og prøve å få henne unna, forteller Holthe.

Omfattende skader

Brannveneset drev mandag ettermiddag med etterslukking av brannen. Boligen er totalskadd.

- Det er fremdeles veldig varmt i bygget, sa politiets innsatsleder på stedet Kristoffer Myhre til Fosna-Folket mandag ettermiddag.

Politiet starter etterforskning for å finne brannårsaken.