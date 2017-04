Denne helga ryker vi i tottene på naboen

- Tujahekker klippes, trær sages ned, søppel tømmes ulovlig - til naboenes store forargelse. Denne langhelga er en av de største nabokrangelhelgene i året, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i ei utsendt pressemelding.

Trær og hekk

Naboer krangler hele året, men 1. mai-helga peker seg ut. I løpet av et år krangler vi med naboen for rundt 30 millioner kroner, viser tall fra Gjensidige og Finans Norge.

- Nå på våren er det særlig beplanting og trær vi krangler om. Men også grensedragninger mellom eiendommer, veirettigheter og nye bygg nær eller over nabogrensen, er betente saker, sier Eklo.

Kostbare krangler

Går saken til retten begynner kostnadene å løpe. Rettshjelpsforsikring er inkludert i innboforsikringen, og kan være med å dekke utgifter til for eksempel advokat, retten, sakkyndige og vitner.

- I snitt koster en nabotvist rundt 40 000 kroner, men enkelte saker kan bli mye dyrere. En kan maksimalt få dekket 100 000 kroner til rettshjelp via forsikringen, sier Eklo.

Må du varsle naboen?

Ifølge grannelova må du varsle naboen når du går i gang med for eksempel planting, graving eller bygging. Når du bygger uten å søke er det ingen krav om at du sender formelt nabovarsel til de rundt, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.

- Noe så enkelt som å varsle naboene og ta en prat før en setter i gang med endringer, kan i mange tilfeller være med på å senke konfliktnivået eller løse saken helt, sier Eklo.

Historier fra virkeligheten

* En mann i Oslo-området kledde seg ut med hatt og frakk, snek seg over til naboen, klatret opp i det store bjørketreet og saget av toppen som sperret for sola til sin egen bolig. Selv med forkledning, ble mannen avslørt, og naboen ikke særlig blid.

* Ny nabo flytter inn, og går umiddelbart løs på den store tujahekken som sperrer for utsikten. Halvt ute i nedkappingen av hekken høres et hyl fra nabokona, som gjennom mange årtier har pleiet tujahekken for at den nettopp skal skjerme for innsyn.

* En huseier hadde en uenighet med naboen om utsikten fra huset sitt. Krangelen eskalerte så mye at naboen illsint dumpet et lass med søppel for å hindre utsikten enda mer.

* Hytteeieren har en tomt med mange trær som skjermer for innsyn, vær og vind til hytta. Når hytteeieren kommer tilbake etter et tids fravær, oppdager han til sin forferdelse at skogeieren har hugd ned alt av trær og hytta står naken tilbake.

* Ved salg av ei hytte, var nabobonden så uenig i salget at han plasserte 20 rundballer i eiendomsgrensa den dagen visninga skulle være. De omringet hytta og sperret utsikten.