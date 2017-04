- Trafikkfarlige hull skal lappes umiddelbart

- Må det skje ei dødsulykke før det blir gjort noe. Snart starter motorsykkelsesongen. En del av hullene er store at det lett kan gå galt om en motorsykkel kjører ned i dem, sier Reidun Aasbø som ofte kjører den aktuelle strekningen.

Nestenkollisjoner

Hullene i vegdekket er ikke av ny dato. Flere av dem har vært forsøkt reparert flere ganger, men etter en tid har de dukket opp igjen.

- Det er ikke så uvanlig med nestenkollisjoner, for bilførerne oppdager hullene for seint, og når de da forsøker å svinge unna er det ikke sikkert de legger merke til biler som kommer i mot, sier Aasbø.

- Få ut fingeren

Hun krever at det nå blir gjort noe for å reparere vegdekket.

- Vegvesen og politikere, dere kjører forbi her omtrent hver dag. Gjør dere ingenting for å få ut vegarbeidere som kan reparere hullene? Enkelte av oss må kjøre denne strekningen fire ganger hver dag. Vi er møkka lei av skader på bilen. Skal vi begynne å sende regningene for reparasjon av bilen til Vegvesenet. Er det det som er løsningen for å få tettet hullene? Så få ut fingeren og send folk for å reparere vegen, oppfordrer Aasbø.

Vegdekke skal reparere

Det er Nord-Trøndelag fylkeskommune som er vegeier og Statens vegvesen er ansvarlig for vedlikeholdet. Vegdekke skal utføre det praktiske vedlikeholdet.

- Alle trafikkfarlige hull slik som slaghull skal lappes umiddelbart. Det er driftsoperatøren vår, Vegdekke, som avgjør om det er hull som trengs å repareres. De sjekker vegen jevnlig, sier Jan Morten Boneng i Statens vegvesen.

