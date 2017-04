Nå starter russetida – se dåpsbildene!

- Ordføreren er bortreist og kunne ikke, politiet ønsket ikke å gjøre det. Vi visste at Kveli, Rånes og Bremseth var på Fosen i helga så vi spurte dem og de sa ja, forteller president for svartrussen, Nina Skjelvan Brovold.

Årets dåp foregikk ikke i rundkjøringa midt i sentrum som har vært vanlig de siste årene, men på plassen utenfor Rissa hotell.

- Det var et ønske fra politiet at vi valgte en annen plass en rundkjøringa, forteller russepresidenten, og lover at innbyggerne i Rissa nå vil få merke at russetida er i gang.

- Vi er en aktiv russ, men forhåpentligvis på en god måte, sier hun.

20 rødruss og 11 svartruss går ut fra Rissa videregående skole i år.