I januar ble det satt opp et autovern langs strekningen, med hensikt å sikre de myke trafikantene mot den store trafikken av masser fra Ottersbo pukkverk.

- Opplever at folk med barnevogn kommer ut i veien

Gangfeltet er imidlertid svært smalt, og slik situasjonen nå er vil det være vanskelig å få utført vedlikeholdsarbeid i form av børsting eller snømåking. Nå blir altså gangfeltet bredere, men Kirsti Leitrø stiller spørsmål ved om selve veien er bred nok. Hun er leder for komite kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag.

- Hensikten med dette autovernet var å få de myke trafikantene bort fra veien, men sjåførene opplever nå at folk med barnevogn kommer ut i veien, fordi gangfeltet er for smalt. Det måtte gjøres noe med dette. Fylkestinget har bevilget tre millioner kroner, og entreprenør mener dette skal være nok til å utvide gangfeltet, sier Leirtrø (AP).

Skal foretas befaring

Hun er glad for at forslaget hun fremmet ble enstemmig vedtatt av fylkestinget, men mener det også er viktig at det blir gjort noe med veibredden.

- Jeg undrer meg på om dette er normal veibredde. Det skal foretas en befaring 10.mai, for å se om veien er bred nok. Det er nå tungtransporten kjører langs denne strekningen, og det må være lov å si at det er helt tåpelig slik som situasjonen er nå, når hensikten med å sette opp et autovern var å få de myke trafikantene bort fra veien, sier Leirtrø.