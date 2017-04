- Gulrøtter må til!

- Vi har bedt Fylkesmannen stille opp på et åpent møte for å svare på spørsmål i forbindelse med forslaget om sammenslåingen av sju kommuner til én, sier Per Kristian Skjærvik (Ap) og Knut Ola Vang (Ap).

Folkemøte

NIVI-analysen som kom i forrige uke kommer med flere grunner til at Fosen bør bli én kommune. Torsdag skal alle kommunestyrerepresentantene i Fosen samles i Bjugn til et felles møte der sammenslåing skal diskuteres.

- Vi politikere får informasjon, men vi ønsker at også innbyggerne skal få det. Fylkesmannen har lovt at det kommer en representant, enten Alf Petter Tennfjord eller Frode Rabben, for å svare på spørsmål, opplyser Skjærvik.

Møtet blir 8. mai i LIV-bygget i Vanvikan. Selv om dette er et arrangement i regi av Indre Fosen Arbeiderparti er alle de andre politiske partiene invitert, i tillegg til innbyggere.

- Handler om demokratiet

Indre Fosen Arbeiderpartiet er avventende til den anbefalte kommunesammenslåingen av hele Fosen til én kommune.

- For det første så handler det om å ta vare på demokratiet. Vi må ha et signal fra folket hva de ønsker, påpeker Skjærvik.

- Nå har nå denne saken havnet på vårt bord. I verste fall blir vi utsatt for tvangssammenslåing. Vi er ikke interessert i særlig diskusjon videre uten at det kommer noen gulrøtter på bordet, sier Vang.

Gulrøtter

- Hva slags gulrøtter kan det være som er fristende nok?

- Lik arbeidsgiveravgift på Fosen og lovnad om bru over Trondheimsfjorden for eksempel, sier Vang.

- Ei bru over fjorden vil forandre hele Fosen, påpeker Skjærvik.

Rådet fra NIVI er at Stortinget 8. juni i år vedtar å slå sammen hele Fosen til én kommune, og at den nye kommunen trer i kraft først 1. januar 2022.