Gjennomførte kriseøvelse på utsatt vegstrekning

En buss med flere passasjerer og en tankbil hadde «kollidert», og en personbil med flere fastklemte lå i grøfta et lite stykke bortenfor. Flere pasienter var skadd, noen lettere mens andre var hardt skadde.

Opprettet krisestab

De uskadde og lettere skadde ble behandlet av kommunes hjelpeapparat, mens de som var hardest skadd ble behandlet av ambulansetjenesten. I Botngård var det opprettet en krisestab i forbindelse med øvelsen.

Målet er å ha en større øvelse på Fosen hvert år der det fokuseres på samhandling mellom nødetatene og en kommune på Fosen.

Samhandling på skadested

I tillegg ønsket IUA (Interkommunale utvalg mot akutt forurensning) å bidra til å synliggjøre overfor kommunen deres ansvar og problemstillinger omkring farlig gods og forurensning ved transport på vei.

Representanter fra nødetatene på stedet opplyste at en slik øvelse er svært nyttig for dem med tanke på samhandling på skadested, og at en fullskala øvelse også er viktig med tanke på samspill med kommunens kriseledelse.