– For mange nordmenn er Høie nærmest blitt synonymt med sengetøy

I tillegg til Scandinavian Business Seating og Høie finner vi møbelmerkevarene L.K.Hjelle, Ekornes, Varier Furniture og Fora Form, varmeleverandøren Jøtul, skuminnovatør Laader Berg og den nyoppstartede matteprodusenten Heymat på listen over nominerte. Mens Scandinavian Business Seating er nominert til prisene Årets eksportbedrift og Klassikerprisen, er Høie nominert som Årets merkevarebygger.

- Enormt stolte

- Vi er bare enormt stolt over å bli nominert sammen med aktører som Ekornes og Jøtul. Vi må vel si at vi har havnet på lag med eliten blant norske industribedrifter og det blir spennende å høre resultatet i ettermiddag. Vi har som strategi å investere i merkevaren Høie, dette er en nødvendig forsikringspremie som skal gi oss tilgangen til de norske soverom i all fremtid. Høie sengetøy, dyner og puter er kjent hos det norske folk for god kvalitet til riktig pris. Produksjonen på Brekstad er selve kjernen i vår virksomhet. Med over 100 dedikerte medarbeidere forsyner vi de nordiske land med kortreiste dyner og puter i stadig større omfang hvert eneste år. I tillegg har vi en salgs- og markedsavdeling i Trondheim som jobber ørk og helg for at vi skal befeste vår posisjon som den beste og mest kjente aktøren på soverommet, sier Morten Berg, administrerende direktør i Mascot Høie AS.

- Så venter vi spent på resultatet i ettermiddag, legger han til.

Designeren Hallgeir Homstvedt, som er oppvokst i Trondheim, designet sofaen «Niu» for L.K. Hjelle. Denne sofaen er nominert til prisen Årets produkt.

- Godt spenn

- Det er et godt spenn i nedslagsfeltet til de ni nominerte bedriftene. De retter seg mot både profesjonelle og private markeder i Norge og internasjonalt, sier Egil Sundet i Møbel + Interiør, en bransjeforening i Norsk Industri.

Torsdag ettermiddag deles prisene for fremste eksportbedrift, merkevarebygger, årets produkt samt Klassikerprisen ut på DOGA i Oslo. Utdelingen skjer i forbindelse med Designindustrikonferansen 2017 , bransjens største årlige møteplass og innovasjonsarena. Det er bransjeforeningen Møbel + Interiør som står bak konferansen og prisene.

Sterke merkevarebyggere

Ekornes, Jøtul og Høie er alle nominerte til prisen Årets merkevarebygger.

– For mange nordmenn er Høie nærmest blitt synonymt med sengetøy, og det samme kan sies om Jøtul og peis- og ovnsvarme. Og merkevaren Stressless, som Ekornes står bak, har gjennom en årrekke vært et ikonisk navn både i Norge og i mange andre land over hele verden, kommenterer Sundet.