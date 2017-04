I morgen blir det mye blåys og sirener

Øvelsen har fokus på samhandling mellom nødetatene, involvering av kommunen en alvorlig hendelse skjer i og andre som kan være involverte. Det vil bli begrenset tilgjengelighet på veiene ved og omkring Kotengsvatnet i forbindelse med beredskapsøvelsen.

Det er altså ingen grunn til bekymring for at noe alvorlig har hendt dersom du er i området og hører mye sirener eller om et helikopter dukker opp, opplyser Bjugn kommune på sine hjemmesider.

I forbindelse med øvelsen høres mye sirener i området fra Brekstad til Torsidalen på vei mot Oksvoll torsdag. Veien mot Oksvoll vil være stengt en periode, omkjøring vil bli om Nes. Øvelsen pågår fra klokken 10.00 til klokken 14.00.