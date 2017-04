Vil ha videregående skole i Vanvikan

I løpet av mars og begynnelsen i april har ungdommene i ungdomsrådet vært med på to medvirkningsmøter om felles videregående skole. Der ble de orientert om utredningen og bedt om å komme med innspill. Det ble orientert om nærings- og arbeidsliv, reiseavstander og tomtealternativer for ny skole for å nevne noe.

Mange tilbud

I tillegg fikk ungdommene en del spørsmål som de skulle tenke på, drøfte med andre elever og elevråd og komme med innspill.

Utgangspunktet var visjonen om en felles videregående skole som blir en verdifull del av tilbudet for Fosen og Trøndelag, og som representerer en løsning totalt sett som er best for framtida i Indre Fosen kommune.

Elevene mener det er viktig med mange elever på en skole, slik at alle finner et tilbud. De bemerket at de også verdsetter god lærertetthet.

Flerbrukshus

Elevene ble spurt om hvilke forventninger de har til en videregående skole på kveldstid.

Elevene mener skolen må bli et flerbrukshus, en arena for sosiale sammenkomster med et godt bibliotek, en lesesal, kantine, kafé eller lignende. De påpeker også at skolen må ligge nært hallen.

De mener småbåthavna bør ligge som den er, og ikke bli brukt som tomt til ny videregående skole.

Elever fra byen

Om å trekke elever fra Trondheim er elevene opptimistiske.

- Det er ikke langt til Vanvikan. Og vi trenger båt og bru!