En turgåer hadde hørt lyden av ei dør som slo, og ringte for å varsle fra.

- Jeg blir så lei meg

- Jeg fikk beskjed om det i går, søndag. Det er ikke noe gøy å komme hit og finne det sånn, forteller vaktmester Tore Jakobsen.

Da Fosna-Folket tar turen har Jakobsen ryddet opp og ordnet mye, men det var et lite trivelig syn som møtte ham. To dører var sparket inn slik at vinduene var knuste. Verken verktøy eller annet er borttatt fra arbeidsområdet, så det er tydelig at det er snakk om rampestreker, tror Jakobsen.

- Jeg blir så lei meg på ungdommen sine vegne, å gjøre noe sånt. Når vi skal ordne til et bygg her for publikum og legge til rette for bruk av området, så skjer dette før vi i det hele tatt er ferdige, sier han oppgitt.

Ønsker en unnskyldning

Jakobsen varslet politiet, og saken er nå anmeldt. Den delen av bygget der hærverket er utført er tenkt å være et toalett som skal stå åpent for publikum ved Rusasetvatnet.

- Det er synd hvis slikt som dette skal ødelegge for det. Jeg kunne tenkt meg at de som er skyldige i dette var voksne nok til å komme og be om unnskyldning. Ikke mer enn det, sier Jakobsen.