I dag er det Sjekk vesten-dagen

Han oppfordrer alle til å ta med vesten til nærmeste RS-kontor eller redningsskøyte for gratis sjekk.Redningsskøytene tar i mot besøkende til vest-sjekk så lenge de ikke må ut på hasteoppdrag.

Redningsselskapets ansatte og frivillige viser hvordan du sjekker, rengjør og vedlikeholder flyteplaggene.

– Tar du med ny cellulosetablett og patron, så hjelper vi med å bytte denne, sier Holen i ei pressemelding.

Her kan du få sjekket vesten din i Trøndelag i dag:

På Hitra ved RS Horn Flyer på Fillan

I Trondheim ved RS Uni på Skansen/Nedre Ila 8

I Levanger ved RS Frivillig Levanger

I Namsos hos RSRK Namsos

Slik sjekker du vesten trinn for trinn

Holen oppfordrer alle til å ta fram redningsvester og andre flyteplagg og kontrollere dem på Sjekk vesten-dagen 24. april, enten på egen hånd eller ved å ta dem med til Redningsselskapet.

– Det er enkelt å vedlikeholde en oppblåsbar redningsvest, og samtidig sørge for at alle får en sikker ferd på sjøen. Ta sjekken nå, så er du klar til båtsesongen enten den starter i april eller i fellesferien, sier Holen.

1. Sjekk at det er grønn farge på både utløser og gasspatron-feltet på utløsermekanismen. Det betyr at de er skrudd i på riktig måte.

2. Skru ut CO2-patronen og skyll vesten i ferskvann, spesielt hvis den brukes i saltvann. Kommer det olje eller avfallsstoffer på vesten, kan den vaskes i såpevann. På automatiske modeller (som blåses opp av seg selv) er det viktig at du husker å fjerne utløsermekanismen før du vasker vesten. La vesten tørke før den pakkes på nytt.

3. Sjekk CO 2 -patronen for korrosjon, og at hetten ikke er punktert eller merket av utløsersplinten.

4. Se etter tegn på slitasje. Kontroller bånd, sømmer og spenner.

5. Ved hyppig bruk skal utløsermekanismen skiftes årlig. Til fritidsbruk skal denne skiftes hvert tredje år. Noen modeller har ”Replace by…”, andre har produksjonsdato trykket på, som betyr at man må skifte tablett etter gitte retningslinjer. Det er viktig at du følger godt med på dette selv.

6. Sjekk lungen ved å blåse opp vesten med munnstykket (bruk helst pumpe for å unngå fukt) og la den ligge i 24 timer. Dersom lungen lekker, eller blir skadet bør du levere inn vesten til godkjent serviceverksted. Prøv aldri å reparere vesten selv.

7. Etter at du har gått gjennom punktene over, skriver du ned datoen for servicen på servicearket du finner i vesten. Pakk vesten igjen.