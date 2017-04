Anker ikke drapsfrifinnelse

Det er Riksadvokaten som har tatt avgjørelsen om ikke å anke frifinnelsen videre til Frostating lagmannsrett.

- Riksadvokaten har godtatt dommen. Det var i samsvar med min innstilling, sier aktor Kaia Strandjord.

- Kullsvart i øynene

Det var kun 39-åringen og kompisen som var til stede i sistnevntes leilighet i Botngård i Bjugn kommune natt til 10. oktober i fjor. De to satt og drakk sammen da det skal ha oppstått en diskusjon. Under rettssaken i mars forklarte tiltalte at han var i ferd med å forlate stedet, men at han snudde for å hente mobilen som lå igjen i stua.

- På tur gjennom mellomgangen inn til stua sto plutselig NN (avdøde, red.anm.) der. Han var helt kullsvart i øynene. Han sto der med en kniv i hånda. Jeg ble ganske perpleks. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Han kom mot meg og stakk med kniven i strupen min. Jeg hadde løftet hendene for å vegre meg. Med samme han stakk, slo jeg tilbake. Jeg traff ham i halsen, fortalte mannen i retten .

Les alt om dommen her.

Ringte nødetatene

Det var mannen, som nå er frifunnet, som selv ringte nødetatene og varslet fra etter hendelsen. Han utførte også førstehjelp på kompisen i rundt 20 minutter etter hendelsen. Det gikk frem av nødsamtalen som ble spilt av i retten. Både mannen, som nå er frifunnet, og avdøde var beruset da hendelsen skjedde. Promillen til avdøde er anslått til om lag 2,5. Nødetatene ankom stedet om lag 20 minutter etter at voldshendelsen skal ha skjedd. Den livstruende skadde mannen døde på St. Olavs hospital i Trondheim den påfølgende dagen.

«Lovlig»

Fosen tingrett valgte å frikjenne den 39 år gamle fosningen. Retten mente at tiltalte handlet i nødverge.

«Retten mener videre at handlingen ikke bare var straffri, men lovlig», står det i dommen.

Tiltaltes forsvarer Jon Reidar Aae sier til Fosna-Folket at han naturlig nok er godt fornøyd med at dommen ikke blir anket.

- Dette er i henhold til det min klient har sagt hele tiden, sier han.