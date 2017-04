2014 ble et rekordår for antall førerkortbeslag på Fosen, med hele 107 beslag. 2015 ble 104 førerkort beslaglagt, og i 2016 måtte 94 sjåfører gi fra seg førerkortet på Fosen.

LES MER: Beslagla førerkort nummer 50 i år

Fem førerkort den siste uka

Så langt i år har 14 førerkort blitt beslaglagt, noe som er mindre enn normalen på denne tida av året, forklarer UPs Øystein Braseth.

- Det er beslaglagt 14 så langt i år, fem den siste uka. Det skyldes utelukkende fart, sier Braseth.

11 av disse er for fartsovertredelse, 2 for rus, og én for adferd, opplyser han.

-Hvilken adferd var det som gjorde at førerkortet røk?

- Det var ei ulovlig forbikjøring, sier Braseth.

Flere fosninger

UP har ikke inntrykk av at det kjøres saktere nå enn tidligere. Det som har endret seg, er at det nå er flere fosninger som mister lappen. Tidligere var det en overvekt av folk utenbygds fra som fikk førerkortet beslaglagt på Fosen. Dette har nå snudd, ifølge Braseth.

- Vi har ikke inntryk av at det kjøres saktere. For to år siden var det en overvekt av folk utenbygds fra som mistet lappen. Det kan se ut som det holder på å snu. Det er jo et spinkelt grunnlag å vurdere året på enda. I fjor var det en overvekt av fosninger, i år ser det ut som det er jevnt fordelt. Ikke de store avvikene verken den ene eller andre veien, sier Braseth.

LES OGSÅ: - Det er mange som ikke følger med på nåla

Rundt hundre

- Er det kvinner eller menn som topper statistikken..?

- Det er flest menn, men kvinnfolka kommer etter. To av fem som fikk førerkortet beslaglagt denne uken var kvinner, forteller Braseth.

Selv om det er for tidlig på året til å trekke noen sammenligninger, viser statistikken altså at det er rundt hundre førerkort i året som blir beslaglagt på Fosen.

- Det ser ut som det blir rundt hundre førerkortbeslag i året, pluss/minus, sier Braseth.