Vil hjelpe kollegaene i Malawi

For en måneds tid siden arrangerte Rissa Bondelag i samarbeid med SpareBank1 SMN en konsert med Aasmund Nordstoga til inntekt for Bondelagets solidaritetsprosjekt «Bønder støtter bønder» i Malawi. Dette er en del av Utviklingsfondets arbeid i det fattige, afrikanske landet.

- Kjempepositivt

Nå gir Rissa Bondelag 5 000 kroner til prosjektet.

- Dette er fantastisk. Det er kjempepositivt at bondelaget i Rissa gjør dette, og det er noe som andre lokallag også burde gjøre, sier Kar Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag.

Petter Harald Kimo er leder i Rissa Bondelag, og han mener det er viktig å støtte bønder i Malawi slik at de kan bli bedre i stand til å øke matproduksjonen.

- FNs matvarefond har sagt at verdens matproduksjon må øke med 50 prosent innen 2050. Derfor er det viktig at bønder i blant annet Malawi kan få større kunnskap om matproduksjon og bedre utstyr til å drive landbruk, sier Kimo.

Modellbønder

Organisasjonssjef Astrid Solberg har ansvar for Bondelagets bistandsarbeid, og hun forteller at bondelaget har forpliktet seg på å støtte Utviklingsfondets arbeid i Malawi med 350 000 kroner årlig. Malawi er blant landene som for mest bistandshjelp fra Norge.

- Vi skulle gjerne ha hatt flere lokallag som gjør som Rissa Bondelag. Det er en fin støtte til prosjektet. For 5 000 kroner kan eksempelvis seks bønder sendes på kurs for å bli modellbønder. Det er også nok til å kjøpe inn 10 sykler. Det er et utrolig godt hjelpemiddel i et land hvor det er svært få biler. 5 000 kroner er også nok til å kjøpe inn om lag 15 griser til fordeling blant bønder, forteller Solberg.

