-Artig å opptre når det er så utrolig mye folk

Angelika Merete Skarstad fra Bjugn synes det er veldig artig at så mange kommer til Bjugn fra rundt om i hele fylket for å delta og være publikum under fylkesmønstringen i UKM denne helga.