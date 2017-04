Skal bygge 12 hangarer for F-35

Til sammenligning er kostnadsrammen på byggingen av hele kampflybasen på Ørland per i dag beregnet til rundt 9 milliarder kroner.

- Bygging av hangarer for F-35 er et svært viktig prosjekt for etableringen av kampflybasen i Ørland og anskaffelsen av F-35 som Forsvarets nye kampfly. Det vil gi en trygg og effektiv samhandling av flya på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenet sin operative evne, sier forsvarsminister Ine Marie Søreide (H) i en pressemelding.

Plass til 24 fly

Det skal være plass til to F-35 kampfly i hver av de 12 hangarene. Disse hangarene vil med andre ord huse til sammen 24 nye kampfly, noe som er omkring halvparten av alle F-35-flyene som skal stasjoneres på Ørland frem mot 2025. De første tre F-35-flyene kommer til Ørland i november i år. Fra 2018 vil det ankomme seks nye fly per år.

Ferdig i 2020

De 12 nye F-35-hangarene vil stå ferdig våren 2020 dersom alt går etter planen. Perioden 2017 – 2025 vil i Luftforsvaret være preget av innfasingen av F-35 og utfasingen av dagens kampfly F-16. Per i dag, er planen at F-16 skal være utfaset innen utgangen av 2021, mens leveransen av F-35-fly til Norge skal pågå frem mot 2024-2025.