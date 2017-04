Mann kjørte 98 km/t i 60-sonen

Politibetjent Øystein Braseth kontrollerte hastigheten til forbipasserende kjøretøy i en liten time. Det resulterte i ett forenklet forelegg og ett beslag av førerkort.

Tre på to dager

Det var en mann i 20-årene som suste forbi UP i 98 kilometer i timen i 60-sonen. Det var tørr veibane da råkjøringen fant sted.

Også onsdag mistet to sjåfører førerkortet. Denne gang kontrollerte UP farten i 60-sonen på Elveng i Bjugn kommune. En kvinne i 40-årene ble målt til 86 kilometer i timen, mens en mann i 20-årene kjørte 88 kilometer i timen.

Fartsøkning om våren

UP har fokusert på fart denne uka. Totalt har fem sjåfører mistet lappen. I tillegg har UP skrevet 15 forenklede forelegg for fartsovertredelser.

- Det virker som farten øker når våren kommer, kommenterer politibetjent Braseth.

- Bruker det å være slik om våren?

- Ja, det gjør faktisk det, svarer politibetjenten.