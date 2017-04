Ove tror Fosen uansett blir én kommune

Men per i dag har han fullt fokus på sammenslåingen av Leksvik og Rissa til Indre Fosen kommune, presiserer han.

- Spenstige vyer

Torsdag legger Nivi analyse frem sin utredning av Fosen som én kommune. Utredningen er ventet å vise mulighetene én Fosen-kommune gir, samt komme med forslag til hvilke nye oppgaver en større regionkommune kan ha ansvaret for. Når Fosna-Folket ringer Vollan for en kommentar, sier han at han tror utredningen kan by på spenstige forslag.

- Det blir spennende å se hva de har kommet frem til, og hvor mye de ser for seg at en regionkommune kan styre selv, sier Rissa-ordføreren og nevner videregående skole og samferdsel som attraktive oppgaver.

- Jeg tipper Nivi analyse kommer med litt spenstige vyer om hvordan vi kunne organisert oss som én Fosen-kommune, sier Vollan.

Ønsker videregående skole

I dag er det fylkeskommunen som har ansvaret for den videregående opplæringen, mens kommunen styrer grunnskolen. Vollan mener en regionkommune ville vært mer enn stor nok til å håndtere hele utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående.

- Videregående skole hadde vi helt klart kunne håndtert som én felles Fosen-kommune. Det er jeg helt overbevist om. Jeg mener mest mulig av tjenestene bør ligge nærmest mulig innbyggerne.

- Ser du noen grunn til at det ikke skulle gått bra for én Fosen-kommune å ha ansvaret for videregående skole?

- Nei, men det betinger et godt samarbeid i lærerkretsene. Man måtte hatt et fagsamarbeid på et bredere nivå, sier Vollan.

Foreløpig er tannhelsetjeneste , som i dag er en fylkeskommunal oppgave, og borgelig vigsel av brudepar foreslått lagt til kommunene. Det er ikke de mest ettertraktede oppgavene, innrømmer Vollan.

Firedeling

Per i dag ser Fosen ut til å bli delt i fire etter kommunereformen. Leksvik og Rissa blir til nye Indre Fosen kommune fra nyttår, Ørland og Bjugn blir etter alt å dømme tvangssammenslått fra 1. januar 2020, Åfjord og Roan blir én kommune fra 2020 og Osen forblir alene. Selv om utredningen som presenteres torsdag skulle vise at Fosen som én kommune er aldri så gunstig, virker det som om det er liten vilje til å samle Fosen til ett rike allerede nå. Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) har til Fosna-Folket presisert at han har fokus på nye Indre Fosen kommune. Rissa-ordfører Vollan er spent på hva utredningen sier om et mulig tidspunkt for sammenslåing til én Fosen-kommune.

- Indre Fosen blir Indre Fosen uansett fra 1. januar 2018. Hvis de andre kommunene blir tvangssammenslått, slik det ser ut nå, vil de også være opptatt av sammenslåingsprosesser frem mot 2020, sier Vollan.

- Tidspunktet er vanskelig

Rissa-ordføreren er selv positiv til at Fosen en gang blir én kommune.

- Jeg er blant dem som kunne tenkt meg Fosen som én kommune en gang i fremtida. Men nå har jeg fullt fokus på Indre Fosen.

- Tror du det en gang i fremtida blir én Fosen-kommune?

- Jeg tror det blir én Fosen-kommune en gang i fremtida ja, men tidspunktet er vanskelig, svarer Vollan.