2 førerkortbeslag og 11 forenklede forelegg

Kontrollen pågikk i 60-sonen på fylkesvei 717 i to og en halv time.

- Vi var vel ferdige cirka klokken 15.30, så det var rett før rushtida, sier politibetjent Øystein Braseth i UPs Fosen-patrulje.

Ni prikker

En mann og en kvinne mistet lappen i kontrollen. Mannen kjørte 76 kilometer i timen, men hadde seks prikker fra før. På grunn av fartsovertredelsen tirsdag ble det tre nye prikker, noe som resulterte i førerkortbeslag. Man mister nemlig lappen om man har åtte prikker eller mer. En kvinne i 60-årene ble målt til 86 kilometer i timen i 60-sonen. I 60-sonen mister man førerkortet om man blir målt til 86 kilometer i timen eller fortere.

Klagestrekning

UP skrev også 11 forenklede forelegg.

- Totalt var det fire sjåfører som kjørte fortere enn 80 kilometer i timen, opplyser politibetjent Braseth.

Trafikken som UP kontrollerte, var på vei i retning ferja.

- Det tyder kanskje på at mange sjåfører kjører litt ekstra fort til ferja?

- Vi har jo hørt dette før. Vi har fått klager på denne strekningen. Det er jo derfor vi står der. Fire over 80 kilometer i timen i 60-sonen indikerer at det ikke bare går litt for fort der, sier Braseth.