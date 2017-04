Måtte snu ferja for å få «krakilsk» mann over til Trondheim

Det var like over midnatt at politiet fikk beskjed om festbråk.

- Det var en krakilsk mann uti Bjugn. Vedkommende skal ha sparket, slått og truet andre festdeltakere, opplyser operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

- Ikke samarbeidsvillig

Politiet rykket ut til adressen.

- Vi fikk kontroll på mannen. Han var overstadig beruset, og var ikke samarbeidsvillig i det hele tatt. Vedkommende ble tatt med i patruljebilen. Vi måtte kalle tilbake ferja for å få mannen over fjorden. Han ble satt i arresten i Trondheim.

- Hvorfor kunne ikke mannen settes i arrest på Fosen?

- Ulempen med det er at dette binder opp en patruljebil som ellers er fri til å gjøre andre oppdrag, forklarer Kimo.

Oppretter sak

Politiet har opprettet sak på ordensforstyrrelse etter hendelsen. Operasjonsleder Kimo er ikke kjent med om noen av festdeltakerne vil anmelde saken.

I politiets logg står det ingenting om at noen av festdeltakerne ble skadet i hendelsen.