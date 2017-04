Desidert størst på elbil

I følge Statistisk sentralbyrå var det i 2016 registrert 148 elbiler i Rissa. Det er mer enn doblet så mange som i resten av Fosen til sammen. I Osen var det ikke registrert en eneste elbil i 2016.

Etter Rissa kommer Bjugn med 40 registrerte elbiler og Ørland med 33. Like bak kommer Leksvik med 32 og Åfjord med 26. I Roan var det i 2016 registrert bare en eneste elbil i 2016.

Gunstig for pendlerne

Leira Bil i Rissa selger elbiler, og daglig leder Kristian Solem tror han har forklaringen på hvorfor det er så mange elbiler i Rissa og så få i de to nordligste kommunene på Fosen.

- Rissa ligger gunstig til når det gjelder pendling til Trondheim. De fleste elbiler har en rekkevidde på 10-15 mil, og det holder for å pendle til Trondheim. Det gjør at elbiler treffer bileiere bedre i Rissa enn i for eksempel Osen hvor det er lange avstander, sier Solem.

Elbil ned, hybrid opp

Solem forteller at Leira Bil solgte om lag 20 elbiler i 2016. Det er få sammenlignet med hva salget var for noen år siden.

- For tre til fem år siden hadde vi et sterkt salg av elbiler. Nå opplever vi en sterk oppgang i salget av hybridbiler som går på strøm og bensin, mens elbilsalget har gått ned.

