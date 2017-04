Satser stort i strandsonen

Boligprosjektet omtales av Bygda 2.0 sjøl som et boligområde med unik beliggenhet, banebrytende arkitektur og mektig kystnatur som nærmeste nabo.

I strandsonen

Bygdekanten omtales av Bygda 2.0 som åtte nye boenheter helt nede i fjæresteinene. Her skal boligene bygges tett sammen som i en landsby. Samtidig skal grad mulighetene til private soner i nær tilknytning til hver boenhet bli ivaretatt.

Beboerne får storhavet og været som nærmeste nabo i vest. Arkitektene har likevel lagt vekt på at det skal være soner for le og ly.

– Og her kommer det ingen foran deg. Garantert. I tilfelle er det en båt eller en hval. Beliggenheten mot sørvest gir optimale solforhold fra tidlig formiddag til sent på kveld, og vil by på mye mektige vær- og naturopplevelser året gjennom, skriver Bygda 2.0 i sin egenomtale.