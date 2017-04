Oppryddingen kostet nesten 5,2 millioner kroner

Etter pålegg fra Fylkesmannen gjennomførte Rissa kommune i 2016 opprydding av forurenset grunn på Nordmololeira, som er nabotomta til verftet på Kvithylla.

Søkte støtte

Kommunen søkte Miljødirektoratet om midler til å dekke kostnadene ved oppryddingen. I søknaden opplyste kommunen at massene som er ryddet besto av blåsesand, og at disse massene opprinnelig ble deponert på kommunenes eiendom av tidligere verftseiere, Bergen Group Fosen AS og Fosen Mekaniske Verksteder. Som følge av konkurser eksisterer ikke verftene lenger.

Miljødirektoratet avslo Rissa kommunes søknad om midler til opprydding. Det skal foreligge særlige grunner for at staten skal bidra med midler.

Klaget på avslaget

Rissa kommune klaget på avslaget og viste til stortingsproposisjon 15 og kriteriene om at det er forurenser betaler-prinsippet som ligger til grunn for arbeidet med opprydding i gamle forurensinger, men at tilskudd av statlige midler kan gis der den ansvarlige av ulike årsaker ikke kan identifiseres, ikke kan stå for en opprydding, eller der det vil være svært urimelig at kommunen må dekke utgiftene for opprydding for forhold som kommunen i utgangspunktet ikke er ansvarlig for. Rissa kommune ber om at saken behandles på nytt.

Sendes nytt departement

Miljødirektoratet påpeker at Rissa kommune var grunneier på den aktuelle eiendommen på tidspunktet da forurensingen fant sted. Fylkesmannen holdt kommunen ansvarlig for oppryddingen, og pålegget om opprydding ble ikke påklaget av Rissa kommune da.

Miljødirektoratet har vurdert klagen og finner ikke grunnlag for å endre sitt vedtak. Klagen oversendes derfor Klima- og miljødepartementet for videre behandling.