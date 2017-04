Klokketyver fortsatt på frifot

Det var cirka klokken 10.30 om formiddagen lørdag at sportsklokker til en verdi av cirka 5000 kroner ble borttatt fra Elkjøp-butikken på Libra-senteret i Ørland .

- På tur ut med tyvegodset trykte tyvene til og med på den grønneste knappen ved utgangen som forteller at kunden er veldig godt fornøyd med servicen, sa varehussjef Rune Skogø ved Elkjøp Fosen til Fosna-Folket lørdag.

- Låste klokkeskapet

Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt fikk også en telefon om at noen hadde sett de mistenkte i Bjugn. I 13.00-tiden ble to menn som passet til beskrivelsen, observert i Euronics-butikken i Åfjord.

- De to gutta fra Elkjøp var innom oss på Euronics i Åfjord i 13.00-tiden. Vi observerte dem og hadde bange anelser. Vi så først innslaget i avisa etter at de hadde dratt. De to ville se på sportsklokker og sa at dette var «gifts». De spurte ikke om pris. Den andre prøvde å ta oppmerksomheten fra oss, men siden vi mistenkte ugler i mosen, passet vi på å låse skapet med klokkene, forteller en butikkmedarbeider til Fosna-Folket.

Signalement

Politiet har ikke fått inn flere meldinger om de mistenkte tyvene søndag. Operasjonslederen ved Trøndelag politidistrikt påpeker også at de fleste butikker er stengt første påskedag.

Fosna-Folket fikk lørdag opplyst fra operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt at de to mistenkte er to engelsktalende menn i 25-30-årsalderen.

Den ene har svært kort hår. Nærmest en piggsveis. Vedkommende var iført en svart boblejakke og muligens en treningsbukse. Mannen brukte også joggesko med noe selvlysende grønt eller gult på.

Den andre mannen hadde en mørk lue på seg. Vedkommende brukte også svart bukse og lyse, muligens beige sko. Han hadde også en svart boblejakke.

Politiet har ingen informasjon om hvilket fremkomstmiddel de to bruker.