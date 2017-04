Vil selge havna

Kystverket har fått i oppdrag å prøve å selge statlige fiskerihavner det ikke foregår næringsaktivitet i.

Etter innspill fra Ørland kommune, ønsker de nå å selge havna, enten til Sør-Trøndelag eller til Ørland kommune.

950 meter molo

Verdiene i havna ligger først og fremst i de to moloene. Moloen mot sør og sørøst er på cirka 400 meter, mens molen på nordsiden er omtrent 550 meter langt.

Resultatet er et havnebasseng med over hundre båtplasser for småbåter, fergekai, kaianlegg for hurtigbåt, og en romslig og lun havn.

Meget god stand

Kystverket har gjennomført en uavhengig taksering for å vurdere verdien på det statlige havneanlegget.

Der kommer takstmannen frem til at moloanlegget er i meget god stand uten behov for vesentlige tiltak i nær fremtid.

35 millioner

I følge Kystverket, brukte staten i overkant av 35 millioner kroner på havneanlegget mellom 1970 og 1981. I 2015 ble også begge moloene grundig vedlikeholdt, med en prislapp på rundt en million kroner.

Markedsverdien for anlegget er vurdert til fire millioner kroner, og det er også prisen Kystverket ønsker å selge havnen for.

Planer for ny fergekai

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Ørland kommune er i ferd med å legge planer for ny fergekai på Brekstad.

Kystverket er pålagt først å tilby salg av sine havner til statlige instanser, men mener ingen statlige instanser kan ha interesse av å overta havnen. Derfor tilbys havnen nå til fylkeskommunen og Ørland kommune.

Dersom ingen av de to er interessert i å kjøpe havnen, vil den tilbys til foreninger med allmennyttige formål før den eventuelt også blir lagt ut for salg til private.