Jakter to engelsktalende menn etter klokketyveri

Tyveriet skal ha skjedd rundt i 11.00-tida.

- Dette skjedde mens butikken var åpen. To engelsktalende menn er mistenkt i saken. Betjeningen i butikken fikk nok en dårlig følelse. Så gikk de gjennom varene, og så at to klokker, som ikke var solgt, plutselig var borte, opplyser operasjonsleder Arnt-Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

Ukjent bil

Klokken 11.15 hadde ikke politiet pågrepet noen i saken. En patrulje var da på vei til butikken på Brekstad.

Politiet har ingen annen beskrivelse av mennene enn at de var to stykker og at de snakket engelsk.

- Det er ikke utsikt mot parkeringsplassen fra butikken, så betjeningen har ikke sett hvilken bil de eventuelt har forlatt stedet i, forteller operasjonsleder Aaslund.

Overvåkningsbilder

De to mistenkte mennene er sannsynligvis fanget opp av butikkens overvåkningsbilder.

Politipatruljen vil gå gjennom bildene for å få bedre oversikt over hva som har skjedd.