Får henvendelser om flått året rundt

Nylig fant en av Fosna-Folkets lesere en flått på hunden.

- Dette er ikke spesielt tidlig. Det er april og mildt i været nå. De siste ukene har det tatt av med spørsmål om flått hos oss, sier Bjerkaas når Fosna-Folket tar kontakt.

- Mer flått

Veterinæren synes å se en økning i antall henvendelser om flått de siste årene. Bjerkaas mener dette hovedsakelig skyldes to ting: Det er mer flått enn før, og det er økt oppmerksomhet rundt flåtten.

- Vi får også en del spørsmål om forebyggende behandling av kjæledyr. Det finnes diverse medisiner, både i form av tabletter og dråper, som holder flåtten unna eller hindrer den i å sette seg fast på dyrene, forklarer han.

13 arter i Norge

Ifølge Wikipedia finnes flåtten over hele verden. Det er oppdaget over 900 flåttarter. I Norge har man så langt registrert 13 arter, ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Skogflått er den vanligste arten i Norge, hvor den er spesielt utbredt i kyststrøkene nordover til Helgeland.