Selv noe så dagligdags som et løst nettbrett i baksetet, som ungene spiller eller ser film på, kan ta liv. Det er store krefter som arbeider i en kollisjon.

- Bruk hodet, ikke mist det! Et nettbrett kan bli et «hammerslag» i seteryggen eller i bakhodet på føreren. Et brett veier under en kilo. Usikret i baksetet vil dette treffe seteryggen foran med en kraft med 24 kg ved en bråstopp i 50 km/t. Økes farten til 70 vil kraften bli 36 kilo og hele 96 kilo i 100 km/t, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Fulle biler

Fullastede biler er et vanlig syn i påsketrafikken. Bagasje, skiutstyr og annet er med når folk setter kurs mot familie eller hytta.



- Ved en ulykke eller bråbrems vil usikrede gjenstander bak slynges fremover. Dette utgjør en stor fare for fører og passasjerene. Mangelfull og dårlig sikring av last i bil fører til at skadeomfanget blir større i mange ulykker, sier vegdirektøren.

Last dreper

Vegvesenet kjenner til ulykker hvor personer har overlevd den første kollisjonen, men har omkommet etter å ha blitt truffet av usikret last inne i bilen

- All last må sikres forsvarlig før du starter kjøringen. Vi vil ha alle trygt fram og tilbake i påska, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.