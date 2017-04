- Kriminalitetsmessig er ferjeavhengighet en fordel

I forbindelse med at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sist helg oppjusterte trusselnivået med tanke på terrorhandlinger i Norge så vil også politiet i Fosen være bevæpnet når vi går inn i årets påske. Uten å si noe konkret om faren for terror i distriktet, så mener politioverbetjent Hallgeir Stjern i Fosen lensmannsdistrikt at ferjeavhengighet er en fordel med tanke på det generelle kriminalitetsbildet i Fosen.

Tar tid å flykte fra Fosen

Stjern trekker fram at ferje ikke akkurat er det kriminelle foretrekker som transportmiddel etter å ha utført en kriminell handling. For det første tar det tid å komme seg ut av distriktet om man skal benytte ferje, og i tillegg så er det overvåkning om bord i ferjene. Det finnes flere ferjefrie veier ut av Fosen, men også disse tar det relativt sett lang tid å benytte etter en kriminell handling.

- Ulempen med ferje er derimot når noe først har skjedd, da tar det tid å få forsterkninger, sier Stjern.

Øker bemanningen om behovet oppstår

- Er det gjort spesielle vurderinger av terrortrussel knyttet til flybasen på Ørlandet?

- Det er PST som vurderer trusselbildet, sier Stjern. Fosen lensmannsdistrikt har ikke økt bemanningen i påska etter at det lørdag ble innført bevæpning av politiet. Minst to patruljer vil være på vakt til alle døgnets tider i påska, men Hallgeir Stjern forteller at man kan øke bemanningen dersom behovet tilsier dette.