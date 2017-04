Fosen-ferjer skal krysse fjorden automatisk

Det melder Rolls-Royce i ei pressemelding.

Det automatiske systemet skal ifølge Rolls-Royce gjøre ferjenes energiforbruk mer forutsigbart, og sikre en jevn overfart.

Det automatiske krysningssystemet vil kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. To azipull-thrustere fra skal gjøre at ferjas fremdrift tilpasses forholdene, og bidra til at overfarten blir mest mulig energieffektiv.

Bygges i mai

Autocrossing-systemet er fra før av bestilt til to el-ferjer mellom Anda og Lote langs E39 i Sogn og Fjordane som skal opereres av Fjord 1.

De to ferjene som skal trafikkere sambandet mellom Flakk og Rørvik skal bygges av det Kleven-eide Myklebust Verft. Byggingen av ferjene starter i mai, og fra 1.januar 2019 skal de driftes av rederiet FosenNamsos Sjø.

Autocrossing-systemet skal hjelpe ferjekapteinen til å nå sine forpliktelser i forhold til driftssikkerhet, forklarer Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon og kontroll i Marindivisjonen til Rolls-Royce.

– Disse nye ordrene på Autocrossing til ferjer vitner om at vi er på vei til å sette standarden i bransjen. Løsningen hjelper ferjeoperatøren med å nå sine forpliktelser til driftssikkerhet og forutsigbar energiforbruk i ulike værforhold. Systemet kan også installeres som en oppgradering til ferjer verden rundt som allerede har en standard Rolls-Royce azimuth thruster, sier Strand i ei pressemelding.

Manuell kontroll

Ferjekapteinen skal overvåke systemet, og kan ta over om nødvendig. Systemet skal fungere slik at ferjekapteinen med den første utgaven av systemet skal manøvrere ferjen de siste meterne inn til kai. I neste generasjon av systemet vil Rolls-Royce automatisere også denne delen av driften.

Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.

– Dette systemet er utviklet for å hjelpe ferjeoperatøren med å nå sine forpliktelser til driftssikkerhet og forutsigbar energiforbruk i ulike værforhold. Det er også et godt eksempel på stadig større grad av autonomi til sjøs, sier Strand.