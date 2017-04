Politiet vurderer nye beredskapstiltak

– Vi har allerede bebudet en ny konferanse med politimestrene mandag klokken 10. Fram til da skal vi studere denne trusselvurderingen, og så skal vi sammen med politimestrene vurdere om det er grunnlag for nye tiltak, sier beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet (POD) til NTB.

Søndag ble det kjent at PST oppjusterer trusselnivået i Norge for en periode på to måneder. Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland, er det sannsynlig at et angrep kan gjennomføres i Norge i år. PST holdt pressekonferanse søndag ettermiddag etter funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av hendelsene i Stockholm.

– Jeg kan si at det er nettopp de samme vurderingene som vi gjorde oss på fredag, da vi iverksatte ytterligere sikkerhetstiltak med bevæpning av politiet noen steder, økt patruljering og økt tilstedeværelse og en oppfordring til økt årvåkenhet i forhold til disse type modusene, sier Smedsrud.

Etter angrepet i Stockholm fredag innførte politidirektoratet midlertidig bevæpning av politiet i de største byene og på Oslo lufthavn.