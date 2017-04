Det opplyser avdelingsdirektør Eva Solvi.

Flere trailere hadde akkurat kjørt i land, og den siste var på vei over ferjelemmen da den ytterste delen av lemmen løsnet og datt i sjøen onsdag i forrige uke.

Skal jobbe intensivt

- Vi har ikke prioritert å jobbe med dette i påsken, men vi har satt ned ei gruppe som skal se på dette. Vi har engasjert SINTEF for å se nærmere på om det kan være noe galt med materialet eller om det er noe annet som har forårsaket ulykken, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen.

Arbeidsgruppa skal jobbe intensivt med saken over påske, forteller hun.

- Det vi nå gjør, etter avtale med ferjeselskapet er at vi ber alle tunge kjøretøy om å kjøre midt på lemmen når de skal med ferja, sier Solvi.

- Hvorfor blir tyngre kjøretøy bedt om å kjøre midt på, er det grunn til å tro at det kan skje igjen?

- Det er bare en ekstra forsiktring. Vi tror ikke dette skjer igjen, men siden vi ikke vet årsakene ennå, legger vi inn en ekstra forsikring, forteller Solvi.

Ble inspisert i fjor

- Når ble kaia sist inspisert?

- Det var i fjor. Det har vært en sliten ferjekai, og det pågår jo et planarbeid for å flytte denne. Når det gjelder vedlikehold så er det hovedrevisjon hvert tredje år, med en større undersøkelse. Dette ble gjort i september i fjor, og det har ikke vært tegn på at noe sånt skal kunne skje, sier Solvi.