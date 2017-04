- Vi ønsker å treffe folk der de er, ikke bare i de lukkede rom

Kulturskolen bruker ofte Parken kjøpesenter som en arena for å få vist seg frem litt, men da er det som oftest musikkelevene som får vist frem talentet sitt på minikonserter og andre arrangementer.

- Ønsker å nå ut

Kulturskolerektor Tormod Gjersvold er glad for at også kunstfagelevene får vist frem arbeidene sine.

- Vi ønsker å nå ut med det vi driver med, og ved å bruke Parken så treffer vi folk der de er, ikke bare i de lukkede rom. Musikken er én ting, det er vanskeligere å nå ut med kunstfag, forklarer Gjersvold.

Når de da fikk låne en vegg for kunstverkene sine, så vil det forhåpentligvis gjøre at folk legger litt mer merke til kunstfag, håper han.

UKM-bidrag

- Vi har blant annet bidragene som er med på UKM, som vil henges opp her. Ellers vil det være en flott arena for å vise frem det elevene jobber med. De som vises best er jenter som synger og gutter som spiller i band, folk har ofte en tendens til å glemme at kunstfag også er en del av kulturskolen, så vi er veldig glade for at vi får låne denne veggen og får vist frem kunstverkene.

- Vi skal bli synligere, og få vist frem hvor mange flinke unger vi har på kunstfag. Kanskje kan det også ha en mini-rekrutteringseffekt til kunstfag, sier Gjersvold.