Skjalg forlater Fosna-Folket

Ledang startet som journalist i Fosna-Folket i 1992, og fungerte som redaktør fra 1997 og frem til Alexander Killingberg tok over i 2014. Nå ser han frem til å ta fatt på nye utfordringer.

Forventninger og en dose vemod

- Jeg ser fram til å få arbeide med kommunikasjon i en av landets desidert mest spennende distriktskommuner, i en region som på flere områder får nasjonal oppmerksomhet. Ørland og Fosen er på vei inn i en framtid med fokus på utvikling på mange områder. Det investeres enorme summer, både av offentlig og privat kapital. Næringslivet er i vekst, og kommunene jobber iherdig for å legge til rette på en måte som gjør det attraktivt for nye innbyggere å bosette seg her. Som ørlending og fosning vet jeg at det er vesentlig at alle vi som bor her i dag også får kunnskap om det som skjer, og at denne informasjonen kommuniseres på en god måte. Å få ta del i dette arbeidet i Ørland blir utfordrende og spennende, på samme måte som det blir spennende å få jobbe i et nytt miljø med nye arbeidskolleger, sier Ledang.

Ledang har gjennom sin tid i Fosna-Folket vært med på en spennende reise og Fosna-Folkets utvikling fra å være ei ren papiravis til dagens digitale mediehverdag.

- Etter å ha vært engasjert i utviklingen av Fosna-Folket i nesten 25 år er det selvsagt med en aldri så liten porsjon vemod jeg rydder arbeidsbordet i lokalavisa. Samtidig har jeg lært mye, og følt meg privilegert som sammen med så mange gode kolleger har fått bidratt til å prege avisa i alle disse årene. Jeg har fått være med på en spennende reise, fra ren papiravis til dagens digitale mediehverdag. I dag er avisa i gode og solide hender, med en engasjert redaktør og dyktig redaksjon som blir viktig å forholde seg til i min nye stilling. Rent fysisk betyr jobbskiftet at jeg flytter fra den ene enden av gata i kystbyen Brekstad til den andre enden av gata. Kontakten med kollegene jeg nå forlater blir derfor lett å opprettholde også etter at jeg skifter jobb.

- Sentral i en lang epoke

Redaktør Alexander Killingberg i Fosna-Folket synes det er vemodig at journalist og kommentator Skjalg Ledang nå skifter beite. Samtidig har han forståelse for at han ønsker helt nye utfordringer etter en mannsalder i lokalavisa.

- Skjalg er en viktig del av Fosna-Folkets identitet. Han har vært sentral i en lang epoke i avisas historie. Vi mister en svært engasjert, energisk og kunnskapsrik medarbeider. Bare de siste tre årene har Skjalg vært med på å vinne tre priser for Fosna-Folket. Den ene prisen vant han for øvrig for å ha avdekket inhabilitet i kommunen han nå skal begynne å jobbe for, sier redaktør Killingberg.

Han presiserer også at Ledang ikke har dekket politikk i Ørland kommune i den korte perioden ansettelsesprosessen rundt den nye stillingen har pågått.

Det var også Ledang som fikk dagens Fosna-Folket-redaktør inn i journalistyrket.

- I 2009 var det Skjalg som ga meg muligheten til å starte som frilanser. På det tidspunktet hadde jeg aldri skrevet en sak for ei avis før. Han ga meg muligheten, og det er jeg svært takknemlig for, sier Killingberg.

Vil bli savnet

Redaktøren er sikker på at Skjalg Ledang vil bli savnet både av kolleger, men også av leserne.

- Skjalg har vært markant, og mange forbinder Fosna-Folket med ham og motsatt. Så skal vi ikke se helt bort ifra at han på et eller annet vis vil dukke opp i lokalavisas spalter igjen, avslutter Killingberg.