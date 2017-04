330-skvadronen på plass i ny base

Byggeprosjektet på Ørland er en del av Forsvarsbyggs landsomfattende oppdrag (kalt NAWSARH* EBA**), med å få på plass bygg og anlegg for redningshelikoptertjenestens nye helikopter på seks ulike steder over hele landet. Forsvarsbygg skal også drifte basene. Hovedbasen etableres på Sola utenfor Stavanger.



Det har vært et stort behov for ny redningshelikopterbase på Ørland. Tirsdag 4. april ble det nye bygget på Ørland offisielt tatt i bruk av 330 skvadronen under en lokal markering på basen, med dagens Sea King helikopter på plass.



Moderne og brukervennlig

-Dette er et oppdrag vi i Forsvarsbygg gjør på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet og som vil gi et stort løft for hele redningshelikoptertjenesten, forteller Martinsen videre.



Bygget på Ørland inneholder tre dokker for helikopter, verksted, kontorer for skvadronen, alle operative fasiliteter og boligdel for tilstedevakt.





-Prosjektet er gjennomført med kort planleggings- og byggetid. Dette har blitt muliggjort av et tett og svært godt samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet som oppdragsgiver, og med berørte enheter i Luftforsvaret og forsvarssektoren forøvrig, både lokalt og sentralt. Jeg vil også framheve entreprenøren AF Gruppen AS. De har gjort et meget godt byggearbeid. I tillegg har det de tatt SHA (Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) svært alvorlig, noe som er viktig for oss.

Fornøyd

Justis og beredskapsdepartementets prosjektleder for NAWSARH, Bjørn Ivar Aarseth, er glad for at helikopterbasen på Ørland kunne få prioritet for tidlig ferdigstillelse blant alle basene som nå skal bygges.



Den lokale sjefen for 330 Skvadronen Ørland, major Asbjørn Singstad, var under markeringen også svært fornøyd med at det nå har fått et nytt bygg. De gamle fasilitetene var ikke tilfredsstillende, hverken med hensyn på arbeidsmiljø eller operative forhold.

- 330 Skvadronen har nå fått moderne, funksjonelle og trivelige lokaler. Mannskapene er på vakt for oss alle, døgnet rundt, og hangarene er nå operative med Sea King helikopter, sa han.

Miljøvennlig jordvarme

Bygget er koblet på felles infrastruktur og får jordvarme fra fellesanlegget som er anskaffet i forbindelse med den øvrige utbyggingen av Ørland flystasjon.

Modernisering

16 moderne redningshelikoptre av typen AW101 skal leveres til redningstjenesten. I den forbindelse skal Forsvarsbygg tilrettelegge eiendom, bygg og anlegg for helikoptrene og deres mannskaper på til sammen seks baser i Norge, nærmere bestemt Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak.

Bygging på Sola er ferdig og står klar for nye helikoptre, og Ørland blir dermed den andre nye basen. Siden det nå er drift med Sea King på Ørland, blir det den første av de nye basene som har operativ drift.